Florenses están a las puertas de la copa 30

Redacción- El estratega florense, Hernán Medford dijo en conferencia de prensa, previo al partido de vuelta ante Saprissa, que los jugadores y cuerpo técnico herediano tienen que volverle realidad el sueño de la afición con la ansiada copa 30.

Medford, resaltó que el ha sido un ganador, debido a los jugadores y el cuerpo técnico con los que ha trabajado, ya que él siempre ha mencionado que cuando gana títulos es por todo el trabajo de sus jugadores y cuerpo técnico.

«El Pelicano» dijo, que para él es muy importante los aportes de un cuerpo técnico, ya que los títulos no se pueden ganar solos.

Además, el estratega rojiamarillo le pide a los aficionados que deben ir al estadio a apoyar y a vivir su fiesta en las gradas del estadio Coyella Fonseca ya que todo el club florense necesita del apoyo del aficionado.

«Obviamente eso se debe a los jugadores que he tenido, el equipo de trabajo que he hecho porque cuando gano títulos he dicho que es por mi equipo de trabajo ya que inicia desde mis asistentes, jugadores, directiva y la afición. Es muy importante los equipos de trabajo, ya que en el fútbol no podes ganar títulos solo. La afición debe ir mañana a apoyar, a vivir su fiesta y tienen derecho a estar positivos y nosotros tenemos que volverle realidad ese sueño y que sepan que los necesitamos de principio a fin ante un rival muy complicado, que se respeta», afirmó Hernán Medford.

Por otra parte, Hernán recalcó que ellos necesitan a los aficionados, ya que desde principio a fin se medirán ante un rival muy complicado y que respetan mucho como es Saprissa.

Medford está consciente que Herediano, quiere brindarle el cetro 30 al millón de aficionados heredianos y volver a darles una nueva alegría en el campeonato nacional.

Los florenses están a las puertas de la tan ansiada copa 30, que les serviría para igualar en cantidad a Alajuelense.