Redacción – Rodrigo Chaves asegura que el cierre aplicado a Parque Viva no fue una manera de «sacarse el clavo» con los dueños de este lugar.

Pese a que los propietarios del reconocido centro de eventos es Grupo Nación, quienes además dirigen el reconocido periódico, La Nación.

Mismo que fue el que terminó revelando el tema de acoso sexual por el cual el actual mandatario fue sancionado en el Banco Mundial, órgano en el que trabajó por más de 30 años.

Situación que no estaría relacionada con el hecho de que el ahora presidente de la República ordenó el cierre de Parque Viva a inicios del pasado mes de julio.

Aunque en los últimos días Chaves ha sido cuestionado por el hecho de que al Estadio Ricardo Saprissa le levantó las limitaciones del aforo, mientras que al centro de eventos le aplicó un cierre argumentando el peligro de que ocurriera una tragedia.

Diferencia de criterio que el ocupante de la silla presidencial explicó basándose en la antigüedad de cada una de las construcciones.

Por lo que considera que el estadio se le puede dar un periodo de adaptación al tratarse de un inmueble que se inauguró hace 50 años.

«Hay una gran diferencia, una enorme diferencia, el Parque Viva nació con un pecado original, cuando lo hicieron un centro de conciertos no cumplía en ese momento con la ley, las obligaciones para proteger la vida de los vecinos, ni que quienes venían».

«El estadio Saprissa cuando lo construyeron, ese estadio en ese momento cumplió con todas las reglas que estaban en el papel y en la ley costarricense en ese momento, solo que conforme avanzó la regulación en los Estados Unidos y otros, fueron moviendo la cancha, cambiando las reglas a medio partido».

«Mientras que el otro nació en pecado para decirlo de alguna manera, entonces como mi gobierno es un gobierno de legitimidad dijimos está bien, usted nació bien, cambiaron las reglas, le vamos a dar tiempo de adaptarse a las nuevas reglas; usted nació mal, no tiene las condiciones mínimas, entonces el día que se muera alguien ahí, yo no lo voy a tener en la conciencia», apuntó Chave.

– ¿No fue una sacada de clavo?

«Obviamente no, yo no tengo espacio en mi corazón para clavos, no ve que yo ando muy ocupado», aclaró el mandatario en entrevista para radio Columbia.