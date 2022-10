Redacción-Un vídeo muestra el momento de pánico y terror cuando un hombre armado hizo un tiroteo en una escuela secundaria el lunes en Misuri, en el centro de Estados Unidos.

En el enfrentamiento, el hombre mató a dos personas, informó la policía local.

Una mujer adulta y una joven murieron mientras que varias personas resultaron heridas, indicó el jefe de la policía de St. Louis, Mike Sack.

Los agentes que respondieron a una llamada de emergencia sobre un “tirador activo” llegaron al lugar “en un par de minutos” e intercambiaron disparos con el agresor, que fue alcanzado por las balas y murió, según la misma fuente.

Los tiroteos, en especial en los establecimientos escolares, son un flagelo en Estados Unidos. En mayo, un adolescente mató a 19 estudiantes y dos docentes en una escuela primaria de la localidad de Uvalde, en Texas.

Numerous injured following deadly school shooting in St Louis, Missouri

Police confirm three people are dead and several more are injured in a 'random' attack. The threat has since been neutralized.

More information as it becomes available.

