Celso marcó el tercer gol erizo en suelo catracho

Redacción – Como pocas veces visto, Celso Borges sacó a relucir su enorme clase y en la ida de la semifinal de Liga Concacaf ante Real España de Honduras se destapó con un golazo, que es considerado como muy bonito por el volante manudo.

Borges tuvo una noche de ensueño en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, luego de que al minuto 60 aprovechara un gran pase de Johan Venegas para marcar un golazo de alto calibre, tras una «vaselina» a Buba López y así marcar un tanto de antología.

Aprovechando que el arquero del Real España estaba un poco salido, Borges picó el balón desde fuera del área para así enmudecer la afición aurinegra y de paso, también darle una gran felicidad a los cerca de 50 liguistas que estaba en el reducto catracho.

Algunos jugadores de Alajuelense quedaron sorprendidos con la definición de Celso, ya que no es usual ver al futbolista de 33 años definir como un auténtico crack. Dicho gol le valió para ser elegido como el jugador del partido, donde los erizos ganaron 0-3.

Celso Borges explicó la jugada que deparó su golazo que le ha valido elogios, pero eso sí, espera que ese tanto les ayude a clasificar a la Gran Final de Liga Concacaf 2022.

«Una buena jugada que comenzó Pipo, después que hicimos Johan Venegas y yo, se me ocurrió eso al final y por dicha salió bien, es decir no tenía espacio para cruzarla, en ese momento se me ocurrió y no dudé, creo que fue lo más importante, porque si uno duda creo que no hubiera salido, simplemente lo realicé y salió con la pantufla esta, muy bonito sin duda, pero me va gustar siempre y cuando pasemos a la final», afirmó Borges.