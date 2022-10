Redacción – Bryan Oviedo sonríe de oreja a oreja tras brillar con doble asistencia en triunfo de 3-1 del Real Salt Lake ante Portland Timbers y así sellar su boleto a la fase de Playoffs de la MLS de Estados Unidos.

El lateral izquierdo tico estuvo bastante participativo en el partido, en el cuál inició como titular con su número 36 en su camiseta, se vio al tico inspirado.

La calidad de Oviedo sigue intacta y al minuto 19, el nacional orquestó la jugada del gol obra del venezolano Jefferson Savarino, que aprovechó un gran pase del costarricense para definir desde fuera del área y así firmar el ¡GOOOL! del 1-0 para el Salt Lake.

Con un gran nivel, el tico fue un dolor de cabeza para el Portland Timbers, que vio como la lateral hizo lo que quiso por su sector y sobre 48 minutos, Oviedo volvió aparecer con una gran asistencia para el guatemalteco Rubio Rubin que puso el ¡GOL! del 2-0.

Rubin celebró la anotación al lado del costarricense, que estaba más que inspirado en la cancha, ya que demostró un nivel bastante bueno para ayudar a su escuadra.

So much goodness in one video #RSLvPOR | #DecisionDay pic.twitter.com/Zk6gpW3IRG

— Real Salt Lake (@realsaltlake) October 9, 2022