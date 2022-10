El guardia lo insultó y no lo dejaba interactuar con sus fans

Redacción– Un video que se hizo viral en redes sociales, donde se aprecia como el cantante Ozuna golpea con su micrófono, en pleno concierto a un guardia de seguridad, despertó una polémica muy grande para el artista.

El puertorriqueño en su estadía por Estados Unidos, asistió a un programa de radio donde le preguntaron la razón detrás del problema que hizo que le pegara al de seguridad, y aclaró las razones.

Ozuna justificó que el guardia, de nacionalidad hondureña, no dejaba de insultarlo, además de no dejarlo interactuar con su público, que no era la primera vez, ya que es su show del día anterior, la persona de seguridad se encontraba en la zona de niños capacidades especiales y que cuando le intentaban dar la mano, el guardia se molestaba.

«A mi no me molesta interactuar con el público, al revés, ellos me pasan su energía. Él me estaba bloqueando el acceso, yo soy un tipo que interactúa, bajo y subo del escenario», mencionó el interprete de «La Modelo».

Seguidamente mencionó que se disculpó tanto con el público como con el guardia de seguridad, ya que aceptó que no era la mejor manera de reaccionar.