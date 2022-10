González volvió a La Liga en julio del 2021

Redacción – El veterano defensor manudo, Giancarlo «Pipo» González, afirma que desde que regresó a La Liga su deseo ha sido ser campeón nuevamente, por eso lo dará todo en la final de Liga Concacaf ante Olimpia de Honduras en busca de volver a festejar.

González no sale campeón en su carrera deportiva desde el año 2011 cuando se marchó el León rumbo al extranjero, donde jugó en países como Estados Unidos, Noruega e Italia, pero en ninguno de estos pudo llenarse de gloria.

Ya han pasado 11 años desde la última vez que dio la vuelta olímpica el zaguero de 34 años, que se mentaliza en ayudar a Alajuelense a salir monarca del área en una final que promete ser vibrante ante el León hondureño.

Pese al largo tiempo que tiene sin ser campeón de alguna competencia en clubes, González tiene en su currículo un total de tres títulos nacionales con los erizos, los cuáles consiguió cuando el cuadro rojinegro era comandado por Óscar «Machillo» Ramírez.

Giancarlo González habló en conferencia de prensa y señala que dará lo mejor en la serie ante Olimpia, con el fin de gritar «campeón, campeón» otra vez.

«Desde que regresé a La Liga ha sido mi objetivo ser campeón, aún no se me ha dado pero voy a seguir insistiendo hasta que se me de, tenemos una opción más de poder dar un paso adelante en esta serie para poder lograr un campeonato, desde el 2011 que no soy campeón y siento que son cosas de la vida donde se sacrifican unas por otras, pues no me tocó ser campeón afuera de Costa Rica pero lo importante es el presente, tengo una gran oportunidad y voy a dar lo mejor de mí para sea lo mejor para La Liga», afirmó Giancarlo González.