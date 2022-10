Wanchope quiere dejar su huella en el Cartaginés

Redacción – La ilusión de Paulo César Wanchope por asumir la dirección técnica del Cartaginés es total y por eso, el timonel afirma que hay mucho que hacer para que el cuadro de la Vieja Metrópoli gane más copas que merece tener en sus vitrinas.

«Chope» firmó por tres años con el todavía Campeón Nacional, que se deshizo de 82 años de sequía en julio pasado y además ha ido dando grandes pasos hacia un proyecto más fuerte, donde han echado mano de pequeños detalles para potenciarse.

Los brumosos han tenido un gran orden a nivel administrativo, gracias al formidable trabajo de Leonardo Vargas y su hijo del mismo nombre en la gerencia, Cartaginés apostó por Paulo César para que guie su nuevo proyecto deportivo en la división de honor.

La exigencia en el Decano del Fútbol Nacional está muy alta, ya que según una última encuesta de la UCR cuentan con la tercera afición más grande del país, lo cuál obliga a «Chope» a buscar llevar por buen camino al conjunto cuatro veces campeón nacional.

Paulo César Wanchope habló en conferencia de prensa y se sorprendió al ver como ha ido avanzando el cuadro brumoso, gracias a la visión y planificación de su directiva, lo cuál hace que el timonel se comprometa al máximo con la institución con 116 años.

«Uno de afuera ve indicios, ve estabilidad en la planilla y era algo que no pasaba en la institución, a veces terminaba un campeonato y salían 10 jugadores, venían 15. Eso es un buen indicio que hay orden, planificación, visión y que se está pensando bien en darle esa estructura al equipo, no es obra de la casualidad el hecho de ganar el campeonato, no es obra de la casualidad botar 82 años, no es fácil pero es producto del orden y los primeros pasos que se están dando, por ahí estuve caminando un poco.

Vi el gimnasio nuevo, comedor y son cosas de mucho valor, pequeños detalles que hace la diferencia, estamos acá para aportar en esa parte integral y si lo más visible obviamente es el trofeo, pero detrás de eso para tener esas bases sólidas, hay mucho que hacer para que Cartaginés gane más títulos que merece«, afirmó Paulo César Wanchope.

Con todo su plantel disponible, Wanchope ya inició trabajos de pretemporada en el Estadio Fello Meza, con el fin de alistar el Torneo de Copa y el Clausura 2023.