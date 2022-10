Hernández es un gran referente del cuadro porteño

Redacción – El talentoso atacante porteño, Anthony Hernández, tiene la fe intacta de estar en la lista de 26 jugadores que representarán a Costa Rica en el Mundial de Catar.

A sus 20 años, Hernández ha mostrado una enorme calidad y personalidad que le ha valido para estar en la órbita de la Tricolor de cara a la Copa del Mundo de la FIFA y así poder representar a la Perla del Pacífico en la cita universal.

Aunque Puntarenas quedó fuera en semifinales, el sabor del plantel naranja es de orgullo y así lo hizo saber el ariete, que es del gusto también de Luis Fernando Suárez, que lo llevó a la última gira por Asia, donde Anthony se destapó con un gol ante Uzbekistán.

Hernández fue una de las grandes figuras del PFC y por eso la directiva comandada por Héctor Trejos renovó a «Pikachu» hasta junio del 2025. Eso habla bien de la confianza que le tienen al ariete que rechazó ofertas de clubes grandes para quedarse en el club.

Anthony Hernández habló con FUTV y dice que no va parar de prepararse, este o no este en el Mundial de Catar con La Sele, el joven porteño seguir dando lo máximo.

«La verdad que en lo personal siento que hice un buen torneo con Puntarenas FC y voy a seguir trabajando el doble, ahora esperar para meterme en la lista en esa lista de la selección y yo le llevo fe de estar en la lista, pero si así Dios no lo quiere pues aceptar la voluntad de él, seguir trabajando porque estoy muy joven y la verdad estoy agradecido con Dios por todo lo que he logrado hasta el momento. No voy a parar, este o este en el Mundial», afirmó Anthony Hernández a FUTV.