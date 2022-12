Redacción– 17 mil adultos y niños vivían con VIH en Costa Rica para el año 2021, según datos de ONUSIDA.

Esta cifra sigue preocupando, sin embargo se muestra una disminución de nuevos casos entre el 2019 y 2020. Para el 2020 se registraron 919 nuevos casos de VIH, lo cual evidenció una disminución de 299 nuevos casos en comparación con 2019.

Entre otras cifras de ONUSIDA que llaman la atención, el sexo masculino fue el que representó el mayor porcentaje de incidencia de nuevos diagnósticos de VIH con un 84%, mientras el sexo femenino 16%, por otro lado los nuevos casos que se diagnostican se encuentran en poblaciones entre los 25 y los 34 años.

La sexóloga de Durex®, Marianela Arias Lamicq explicó que todavía queda mucho camino para continuar educando sobre prácticas sexuales seguras para prevenir el contagio del VIH y de las infecciones de transmisión sexual.

“Con respecto a las prácticas sexuales el mayor riesgo de contagiarse con el VIH se presenta con el sexo anal sin preservativo, le sigue el coito vaginal sin protección y el menor riesgo se da ante la estimulación buco-genital. Y todos estos riesgos aumentan cuando la persona presenta además una ITS” explicó Arias.

El uso de preservativo reduce en un 85% el riesgo de contraer VIH. Es importante inutilizar que el virus del VIH mide entre 80-100 nanómetros (450 veces más pequeño que el espermatozoide). La molécula de H2O tiene un diámetro de 0,15 nanómetros, y en expansión y fricción el escape de estas partículas es solo de un 0,01%, por esa razón es que el uso del condón es el método más seguro durante el acto sexual con penetración.

“El uso del condón, así como otras prácticas sexuales alternativas son los principales métodos de prevención. Lo más importante es impedir que los fluidos corporales como el semen, las secreciones vaginales, y la sangre estén en contacto con mucosa como la vagina, uretra, recto, boca y/o heridas profundas”, agregó Arias, la sexóloga de Durex®.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana, conocido popularmente como VIH se transmite por medio del semen, secreciones vaginales, leche materna y por la sangre. El VIH afecta al sistema inmunológico del cuerpo, destruyendo los glóbulos blancos llamados linfocitos T-4 (encargados de protegernos de enfermedades); una vez destruidos el organismo queda sin inmunidad.

Es importante señalar que no todas las personas con VIH viven con SIDA. El Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida es cuando ingresa al cuerpo una “enfermedad oportunista” que no es posible combatirse por la falta de defensa. Es importante recordar que las personas con VIH que mantienen una carga viral indetectable pueden mantener relaciones sexuales con sus parejas y no transmitir el virus.