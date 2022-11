Hernández está muy agradecido con todo los porteños

Redacción – No hay dudas que Anthony Hernández será el gran estandarte de Puntarenas en el Mundial de Catar 2022, donde el atacante buscará dejar en alto a toda la provincia hacia una gran labor con La Sele en suelo catarí.

Hernández es consciente que en la Perla del Pacífico desean verlo triunfar en la Copa del Mundo y eso quedó demostrado con la gran cantidad de banderas naranjas con blanco que se hicieron sentir en el Estadio Nacional en la despedida de la Tricolor.

Esos objetos alusivos al PFC y a la provincia porteña le dibujaron una gran sonrisa a «Pikachu» como es apodado el delantero, que afirma estar muy contento por todo lo que está viviendo a sus 20 años de edad y por estar a las puertas de su primer Mundial.

Para el joven originario del barrio 20 de noviembre de Chacarita, Puntarenas, su orgullo por ver a fanáticos porteños en las gradas despidiéndolo es algo que lo motiva de cara a lo que se le viene, tal y como es estar en la justa universal con La Sele.

Anthony Hernández es consciente de lo que representa para todo Puntarenas su participación en el Mundial de Catar, por lo que buscará brillar con luz propia.

«Muy contento la verdad, es algo tan lindo y una afición tan linda como la de Puntarenas, un barrio muy humilde, venimos para arriba, quiero dejar en alto en Puntarenas haciendo un gran Mundial. Me enorgullece ver muchas banderas del puerto en el Estadio Nacional, gente que vino acá para despedirme, me voy contento y yo los voy a dejar en alto, los minutos que me den juegue o no, titular o lo que sea voy a dar lo mejor de mí», afirmó Anthony Hernández a AMPrensa.com.