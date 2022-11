Rodríguez conoce a la perfección lo que representa Saprissa

Redacción – No hay dudas que Ariel Rodríguez es uno de los jugadores que conoce bien lo que representa jugar en el Saprissa, por eso se ha dado a la tarea de mostrarle a los jóvenes lo que es el ADN morado, con el fin de que entiendan donde juegan.

Rodríguez es de la casa del Monstruo, por lo que tiene amplio rodaje en los valores que rodean al equipo más grande de Centroamérica, que conquistó su estrella número 37 tras vencer con global de 1-2 al Herediano en la Gran Final Nacional.

Este cetro fue el séptimo campeonato del Samurái con la camiseta de sus amores, con la cuál defiende a muerte siempre. Eso sí, este Apertura 2022 no fue el mejor para el ariete que solo marcó un gol a lo largo de 337 minutos en 14 partidos.

Pese a esos números, Rodríguez señala que todavía le queda mucho tiempo en el deporte, ya que tiene 33 años y su ligamen con Saprissa está vigente hasta junio del 2023, es decir aún le resta un certamen más como mínimo con la camiseta morada.

Ariel Rodríguez conversó con AMPrensa.com y afirma que se le ha faltado el respeto, pero no le ha quitado las ganas de seguir siendo protagonista con el Monstruo, sumado a que su deseo es enseñarle a los jóvenes lo que representa la institución.

«Tengo muchos goles en mi carrera y a veces se me ha faltado el respeto, no pasa nada con esas cosas y al final, el trabajo respalda. Yo si siento que hay Ariel para rato, vamos a ver que piensan acá, aparte dentro de la cancha y en el camerino soy importante por lo que he ganado y le puedo dar a los jóvenes, a los jóvenes les he enseñado el ADN morado y sepan que es Saprissa«, afirmó Ariel Rodríguez a AMPrensa.com.