El Samurái suma siete titulo con el equipo morado

Redacción- Ariel Rodríguez es uno de los referentes del equipo saprissista, quien a pesar que durante el torneo no fue protagonista apreció con su olfato goleador en el momento preciso.

El Samurái fu el encargado de anotar al 90+3 en el primer juego de la final de la segunda fase, anotación que celebró por todo lo alto.

Lo cual fue duramente criticado por Hernán Medford, técnico del cuadro florense, por lo que muy a su estilo le mandó un mensaje en una camiseta: «En Saprissa no celebramos los empates, celebramos la Saprihora».

Además, posterior al campeonato, el morado mandó un mensaje contundente donde aseguro que muchos no lo valoraban como futbolista.

«Es un torneo atípico para mí porque en los siete títulos que tengo este es el único que no he jugado pero bueno me tocó lo más bonito donde queda en la retina de la gente, estoy feliz porque mis compañeros siempre me respaldaron.

A mi se me ha criticado mucho y yo respeto las criticas porque esto es futbol per es a lo que vamos mi futbol no es un futbol vistoso la gente tiene que saber que hay futboles para cada personas, gracias a Dios tengo muchos goles y a veces se me ha faltado el respeto», dijo Rodríguez al celebrar su titulo 37.

De esta manera, Rodríguez asegura que a pesar de que su fútbol no le agrade a muchos los goles lo respaldan los cuales siempre se hacen presentes.