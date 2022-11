Redacción- Las autoridades acuden a los informes de una colisión en el aire entre dos aviones en el espectáculo aéreo Wings Over Dallas.

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, así lo confirmó Jason Evans del Dallas Fire-Rescue (DFR) a CNN.

Las autoridades locales precisan que el siniestro tuvo lugar a la 1:25 de la tarde (hora local).

Los aparatos implicados son un bombardero pesado cuatrimotor B-17 y un caza Bell P-63 Kingcobra de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos.

Wings Over Dallas es un espectáculo de aviación organizado por una fundación dedicada a la preservación de aeronaves de la Segunda Guerra Mundial que tiene su sede en el aeropuerto ejecutivo de la ciudad texana.

Mid-air collision involving a B-17 bomber and a smaller plane at Dallas airshow. No word on injuries – WFAA pic.twitter.com/5WYVi4mVYe

— BNO News Live (@BNODesk) November 12, 2022