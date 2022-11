Redacción- Bélgica logró un importante triunfo de 1-0 ante Cánada, en un juego que los belgas sudaron de más para poder sumar sus primeros tres puntos en el mundial.

Gran parada de Thibaut Courtois, el arquero belga le detuvo el penal a Alphonse Davies tras un mal cobro y una gran acción del gigante portero en cinco minutos del primer tiempo.

