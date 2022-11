Blanco es clave en el Monstruo

Redacción – El lateral derecho del Monstruo, Ricardo Blanco, no pierde la fe de ir al Mundial de Catar 2022 con La Sele y por eso asegura que con el tema de la Tricolor pone todo en manos de Dios para ver si va o no a la justa universal.

Blanco estará atento a lista final de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo a representar a Costa Rica en la Copa del Mundo, donde La Sele medirá fuerzas ante España, Japón y Alemania en el Grupo E.

Para el jugador del cuadro comandado por Jeaustin Campos, la ilusión de estar en esa lista de Luis Fernando Suárez sigue intacta, pese a que ha tenido un Apertura 2022 bastante atípico que le cortó regularidad con el Saprissa.

Pese a esa situación, Blanco sabe que tiene algún tipo de chance de subirse al avión del representativo patrio, ya que estuve a lo largo de seis partidos de la octagonal.

Ricardo Blanco habló en conferencia de prensa y afirma que está al 100% por lo que espera tener la bendición de estar en la lista de La Sele, pero eso sí, no oculta que otra de sus prioridades es ganar la copa número 37 con el Monstruo, donde tienen hambre.

«Lo de la selección que sea lo que Dios quiera, yo quiero ser campeón con Saprissa y lo que venga bienvenido sea, Dios tiene el control de todo y feliz de volver a jugar, ha sido un torneo atípico pero son pruebas que pasan, ya estoy al 100% y estamos mentalizados en la copa 37.

Tenemos hambre y no estamos conformes, queremos ir a ganar este partido de la mejor manera y no vamos a replegarnos, no vamos a darle la iniciativa a nadie, somos Saprissa y no queremos conformarnos con la ventaja que tenemos, tenemos que cerrar con broche de oro esta Gran Final ante Herediano», afirmó Ricardo Blanco.