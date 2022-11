El Capi le bajó el tono a la derrota en la final de Concacaf

Redacción – El respetado capitán del León, Bryan Ruiz, afirma que la derrota en la final de Liga Concacaf ante Olimpia de Honduras no definen sus 19 años y medio de carrera deportiva, por lo que se va con la frente en alto.

Ruiz anhelaba con celebrar junto a la afición manuda el título regional, pero más bien se llevó una nueva desazón, luego de que Alajuelense empatara 2-2 en la vuelta de la final para así sentenciar la derrota con global de 5-4 ante los albos.

Ese revés le dio un amargo resultado a los liguistas, que salieron muy molestos del Morera Soto tras lo ocurrido, ya que no pudieron darle un adiós digno al gran referente de la institución de 37 años, que es el gran último ídolo erizo.

En el momento de la premiación, Ruiz no aceptó la medalla de plata a los subcampeones, lo que demuestra su enorme desea de haber dado la vuelta olímpica con La Liga, que parece tener una maldición, ya que dominan finales pero las pierden.

Bryan Ruiz habló con la prensa deportiva y afirma que tenían como objetivo ganar el cetro regional, pero lastimosamente no pudieron conseguirlo, pero eso sí, eso no define lo que ha sido su exitosa carrera deportiva dentro y fuera de Costa Rica.

«Para mí lo que paso no definen mis 19 años y medio de carrera que llevo, que estoy por terminar. Esta claro que queríamos ganar y está claro que queríamos este título de Liga Concacaf, lastimosamente no dio, el esfuerzo de los compañeros hay que reconocerlo y duele porque uno no encuentra explicaciones luego de hacer un gran esfuerzo y prácticamente tener al Olimpia ahí atrás, ellos cansados y de un tiro libre nos quitan el campeonato de Concacaf», afirmó Bryan Ruiz.