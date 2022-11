Redacción – El respetado capitán de la Tricolor, Bryan Ruiz, revela que tras su retiro irá a España a sacar licencias de entrenador UEFA y así iniciar su aventura en los banquillos, que serían su nuevo hogar cuando cuelgue los tacos como jugador.

Ruiz reconoció que se tomará unos meses al lado de su familia, con el fin de desintoxicarse de todo lo que ha vivido en los últimos años, donde las críticas por su bajo rendimiento han perseguido al gran referente patrio.

Estar toda la vida en el fútbol hace que el número 10 tenga en planes ser entrenador y así continuar ligado al deporte que tanto lo apasiona. Es por ello, que el capitán de la selección se ve viajando a España para capacitarse en Madrid.

Catar 2022 será el último gran baile de capitán patrio como jugador profesional, por lo que disfrutará al máximo el Mundial de la FIFA en busca de despedirse con honores.

Bryan Ruiz habló en conferencia de prensa y afirma que seguirá ligado al deporte rey, donde se ve como entrenador o máster en fútbol de alto rendimiento, por eso espera tomarse hasta dos años para capacitarse y así estar 100% preparado.

«Yo me tomaré unos meses para mi familia. Llevo toda mi vida ligado al fútbol y sé que no voy a poder estar apartado mucho tiempo. Primero quedé con mi esposa en que iba a ser un año, luego seis meses y ya vamos por tres. (Risas). Sin haberme retirado todavía, uno ya extraña lo que ha vivido toda la vida. Pero no quiero terminar y, de pronto, sentarme a dirigir como entrenador o como director deportivo.

Quiero estudiar mucho fútbol. Voy a ir, precisamente, a España para sacarme la licencia B y A de UEFA de técnico en Madrid y el Máster de MBP, que me parece espectacular. Quiero ir más allá. Me tomaré uno o dos años para estudiar, para aprender y para formarme. Después, ya veremos en qué me puedo incluir para ayudar a Costa Rica o a nivel internacional, ya sea como entrenador o en otro puesto», afirmó Bryan Ruiz.