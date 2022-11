Ruiz cree que es el mejor momento para retirarse

Redacción- El volante manudo, Bryan Ruiz dijo en conferencia de prensa, que tiene muchos sentimientos encontrados, pero que es el momento oportuno de colgar las botas y cerrar un ciclo que fue un sueño.

El Capi, confesó que desde niño lo soñó, cuando jugaba en Alajuelita y a pesar de que hay muchos sentimientos, es el mejor momento de ponerle punto y final a su exitosa carrera.

Lea también: Desde ₡13 mil a ₡60 mil: son los precios para el «Ad10s» de Bryan Ruiz ante FC Twente

Además, Bryan añadió que él desea poder jugar con algunos amigos en en su partido de despedida ante el FC Twente pero de momento el juego sería entre las plantillas actuales de cada equipo.

«Fue un sueño que comenzó en Alajuelita, son muchos sentimientos, me da mucha nostalgia, pero es un momento oportuno para despedirme, me encantaría tener algunos amigos en el partido, pero por el momento es la plantilla de La Liga vs el Twente. De mi parte el retiro con la Selección será el último partido con Costa Rica en el Mundial», afirmó Bryan Ruiz.

Seguidamente, el 10 rojinegro, comentó que su retiro con La Tricolor será en el Mundial de Catar 2022, ya que nadie de la Federación le ha comentado sobre un posible compromiso de despedida de la Sele.

Por último, Ruiz aseguró que desean poder llegar lo más lejos con la Sele, pero si no se cerrará esa parte de la selección de manera feliz, ya que se pudo retirar jugando un Mundial de fútbol.