Ruiz es uno de los líderes de la Tricolor

Redacción – El respetado capitán de La Sele, Bryan Ruiz, deja claro que no ha dejado de luchar por jugar la mayor cantidad de minutos, a pesar de las enormes críticas que ha recibido por su convocatoria al Mundial de Catar 2022 a sus 37 años.

Ruiz es uno de los grandes referentes de la Tricolor y su enorme experiencia es un plus para todo el grupo de jugadores, que buscarán dar la gran sorpresa ante la Selección de España, que parte como gran favorita para el partido.

Desde la óptica del capitán de Costa Rica, su rol a lo interno ya había cambiado desde hace un tiempo y por eso cree que en estos momentos debe dar tranquilidad a sus compañeros y guiarlos en busca de fortalecerlos a nivel grupal.

Aunque en la selección sigue siendo un bastión importante, Ruiz ha sido víctima de grandes críticas de parte la afición tica, que en su gran mayoría no está de acuerdo con su presencia en la justa universal, debido a su bajo nivel en los últimos años.

Bryan Ruiz habló en conferencia de prensa y afirma que no ha dejado de pelear por ver minutos en la Selección Nacional, pese a todo lo que se dice sobre él.

«Yo muy objetivamente sabía que mi rol en selección ya había cambiado, de hecho yo hablé con el profesor Luis Fernando desde el inicio y le dije que si me necesitaba iba a estar. Esta etapa ha sido de momentos, de dar tranquilidad, de anotar goles importantes en la eliminatoria, de no jugar en algún momento, de ayudar a los jóvenes. Pero tampoco he dejado de luchar por jugar la mayor cantidad de minutos, siempre y cuando el cuerpo técnico así lo decida. Igual sigo luchando para jugar y que sea en beneficio de la Selección y que la decisión sea tomada por el cuerpo técnico», afirmó Bryan Ruiz.

Toda Costa Rica estará muy pendiente para el compromiso ante España, que será este miércoles 23 de noviembre a las 10:00 de la mañana hora tica.