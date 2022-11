Calvo muy respetado por todos los morados

Redacción – El respetado defensor nacional, Francisco Calvo, reconoce que donde quiere retirarse de las canchas es en las filas del Deportivo Saprissa, ya que eso es lo que su corazón más desea y así poder cumplir un anhelo que tiene.

Calvo dio una entrevista a Diario AS de España, donde dio a conocer que planea jugar dos o tres años más en Europa para volver a Costa Rica y defender la camiseta del Rey de Copas, institución que sigue desde pequeño.

A sus 30 años, el zaguero llega en un sensacional momento al Mundial de Catar 2022, gracias a su gran desempeño en el Konyaspor de la Superliga de Turquía, en el que a base de mucho trabajo y esfuerzo se ha ganado el respeto de la afición.

Su ligamen con el club turco es válido hasta junio del 2024, por lo que hasta esa fecha por lo menos se quedará en el cuadro verdiblanco, en el que Calvo suma en la presente temporada suma 1492 minutos en 17 juegos, en los que ha festejado tres goles.

Francisco Calvo señala que para nadie es un secreto su enorme amor por el Saprissa, por eso planea poner punto final a su carrera jugando en La Cueva y al lado de los morados, que le guardan un enorme cariño del aguerrido defensor.

«Mi sueño es volver al fútbol de Costa Rica. Siempre he dicho que me quiero retirar allá, me gustaría jugar dos o tres años más y luego retirarme. Donde quiero retirarme, lo que mi corazón desea es en Saprissa. Para nadie es un secreto que es el equipo que he seguido desde pequeño, he jugado en otros clubes, pero en Saprissa fui dos veces campeón y la afición me quiere mucho», afirmó Calvo a Diario AS de España.

En el currículo de Calvo destacan dos títulos nacionales con Saprissa, los cuáles ganó en el 2015 y 2016. Con los morados jugó 71 partidos y marcó 13 goles.