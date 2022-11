Técnico del Monstruo nunca ha perdido una final y espera mantener ese invicto hoy en el estadio Colleya Fonseca.

Redacción – El director técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, asegura que a lo interno del camerino morado no hay triunfalismos para enfrentar el segundo partido de la Gran Final este sábado a partir de las 6 p.m.

Momento en el que iniciará el último partido del actual torneo de Apertura 2022, mismo que finalizará con una celebración.

Debido a que encuentro definirá al nuevo monarca del balompié nacional entre la escuadra tibaseña y el Herediano, puesto que los florenses son el otro equipo presente en la final.

Situación por la cual alguna de estas dos escuadras saldrá con la copa bajo el brazo y de darán una gran alegría a sus aficionados.

Objetivo del cual los morados se encuentran más cerca, debido a que salieron victoriosos en el primer juego de la final.

Compromiso en el que lograron torcerle el brazo al Team por marcador de 2-0 en el estadio Ricardo Saprissa.

Marcador que inclusive pudo haber sido más amplio a favor de los locales, quienes mostraron un dominio total sobre su adversario.

Pero de igual forma el timonel del Monstruo busca que su equipo no caiga en triunfalismos y asegura que la institución no tiene nada preparado para celebrar en caso de salir campeones esta noche.

Declaración que hizo haciendo referencia a elementos tradicionales que se utilizan para celebrar la obtención de una nueva copa, tal como una camiseta o un tipo de carroza para hacer un recorrido de celebración.

«Triunfalismo cero, yo creo que lo único que me ha dejado las finales es la experiencia».

«Lejos de todo el humo que quieren vender de Saprissa de que ya tenemos la camisa, aquí nosotros no tenemos camisa, no tenemos celebración, no tenemos tráiler, no tenemos bus, lo único que tenemos es las ganas de hacer historia, y lo único que tenemos es las ganas de luchar estos 90 minutos que vamos a ir, no a defender lo ganado, si no a tratar de aumentar la ventaja, somos Saprissa y es la responsabilidad que hay», declaró Campos.