Bolaños elogió el trabajo de los fichajes del Apertura 2022

Redacción – El ídolo del Monstruo, Christian Bolaños, afirma que Saprissa puede llevar a sus jugadores a cualquier lugar del mundo, por lo que pide a sus compañeros valorar y entender la grandeza de la camiseta que visten en el fútbol tico.

Bolaños se mostró muy feliz por ver como Youstin Salas, el cubano Luis Paradela, el jamaiquino Javon East, Pablo Arboine y el panameño Fidel Escobar ganaron su primer título con los morados tras realizar una gran labor a lo largo del certamen de la copa 37.

Para el veterano volante del Rey de Copas del país, la casta de la institución marcó la diferencia en la obtención del cetro, por eso está contento por ver a los jugadores que se unieron a inicios del semestre al club dar la vuelta olímpica.

Christian Bolaños habló con AMPrensa.com y señala que los jugadores que deben valorar cuál equipo defienden, ya que si se lo proponen podrían dar el salto al extranjero, gracias a la enorme vitrina que les da el Campeón Nacional.

«La casta de Saprissa marca diferencia y no solamente este torneo, si no que a lo largo de la historia y por eso Saprissa está en lo más alto. Me alegro por los refuerzos este Apertura 2022, que llegaron y ganaron su primer título, creo que es importante para ellos para que ganen confianza, aprenda y valoren que Saprissa puede llevar a cualquier lugar del mundo a sus jugadores«, afirmó Cristian Bolaños a AMPrensa.com.