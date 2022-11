Redacción- En el sorteo de la Concachampions, Alajuelense se medirá ante el poderoso LAFC de Estados Unidos y se enfrentarán a Gareth Bale, Chiellini y Carlos Vela.

En el sorteo estuvo presente el exjugador, Rodney Wallace ex mundialista de Rusia 2018 y fue el encargado del bombo B, para ubicar a cada club.

Los manudos se medirán ante el actual campeón de la MLS, Los Ángeles FC, el cuál es comandado por Bale, Vela y Chiellini y que sin duda alguna quieren ser animadores en la Concachampions.

El primer juego, será en el estadio Alejandro Morera Soto entre el siete y nueve de marzo y que sin duda alguna, los aficionados rojinegros querrán observar jugadores de talla internacional.

Mientras que el juego de vuelta, será entre el 14 y 16 de marzo en el Banc of California Stadium casa del LAFC.

