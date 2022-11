Contreras buscará tener un gran Mundial con La Sele

Redacción – El delantero de la Tricolor, Anthony Contreras, le mandó un mensaje a sus críticos, a quiénes les dice que el fútbol da revanchas y que él sabe que en algún momento llegará la suya tras perder la Gran Final con el Club Sport Herediano.

Contreras ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, debido a errores que le costaron un mar de críticos, ya que en la final de la segunda ronda ejecutó un penal de pésima manera generando que Kevin Chamorro le tapara el disparo.

Ese fallo golpeó anímicamente al oriundo de Pavas, que señala que esa situación no le afectó, pero si le dolió dejar ir esa oportunidad de oro para el Team. A pesar de lo sucedido, el atacante de 23 años se mantiene fuerte y con el chip de La Sele ya puesto.

Anthony Contreras confía que el fútbol le dará una nueva revancha, la cuál buscará aprovechar al máximo cuando se le presente la oportunidad y que mejor que sea con la Selección Nacional en el Mundial de Catar 2022.

«Para nada me afectó lo del penal, son cosas que pasan y obviamente en el momento me dolió mucho fallar un penal, pero siento que es parte de un futbolista fallar y creo que si me hubiera tocado otro penal igualmente lo hubiera hecho, no tengo miedo a fallar, sé que en algún momento lo voy hacer, el fútbol da revanchas y sé que en algún momento se va dar la oportunidad de mi revancha, pero ahora tratar de disfrutar lo que viene ahora con la selección, sobre mi nivel eso me dio mucha experiencia para seguir mejorando», afirmó Anthony Contreras.