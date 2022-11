Ronchetti comanda al equipo Sub-20 de Liberia

Redacción – Recordado por muchos por sus pasos por Saprissa y Cartaginés como futbolista, Fabrizio Rochetti hace sus primeras armas como entrenador en el Municipal Liberia, donde trabaja con una filosofía similar a la de un equipo grande.

El uruguayo es el técnico del equipo Sub-20 de Liberia, donde se ha encontrado una gran calidad en los jóvenes de esta bella zona de Guanacaste, en la que se ha topado con grandes instalaciones y compañeros que le han ayudado a fortalecerse como DT.

Aunque fue atacante en sus días como jugador activo, Fabrizio le da atención a todas las fases de juego y no solo al ataque pese al pensamiento de muchos. Además, las individualidades no le interesan al charrúa, ya que su prioridad es el trabajo en equipo.

Para el sudamericano en Liberia la forma de jugar cada compromiso es siempre buscar llevar la pauta de los partidos, eso sí, en ocasiones debe lidiar con rivales que le dificultan los duelos, pero gracias al gran material humano se la ingenia para salir avante.

A su lado como asistente técnico tiene a Kenneth «Coco» García, ex-jugador de Alajuelense y Liberia que se ha convertido en uno de los confidentes del charrúa.

Fabrizio Ronchetti conversó con AMPrensa.com y dio detalles de su estilo a la hora de dirigir, así como todo lo que se ha encontrado en el Municipal Liberia, institución que le abrió las puertas y ha confiado en su capacidad como director técnico.

«Aunque fui delantero cuando jugaba, yo le doy atención a todas las fases de juego obviamente y sin dudas, que nuestra prioridad es tener la bola y ser ofensivos, no nos gusta esperar que el rival sea el que propone, sino que seamos nosotros que vayamos a proponer y poner las condiciones nosotros, obviamente hay rivales que te dificultan el juego, nos sentimos bien con equipos que nos salen a jugar y encontramos más fácil los espacios, nosotros ponemos las condiciones o intentamos tanto de local o de visitantes, esa es forma de pensar filosofía de Liberia.

La filosofía del Municipal Liberia es la de un equipo grande, siempre ser protagonistas, a mí me gusta que mi equipo sea agresivo en ofensiva, se robe la bola y a partir de ahí, empezar a buscar los espacios y generar situaciones de gol, eso es lo que va hacer ganar, obviamente la parte defensiva la trabajamos mucho, yo busco que mis jugadores saquen la pasión que tienen por el fútbol, por eso les pido que siempre den su mayor esfuerzo y ganas de formar un buen equipo, no me interesa las individualidades, yo promuevo al equipo siempre, tengo jugadores muy inteligentes y eso es maravilloso», afirmó Fabrizio Ronchetti en charla con AMPrensa.com.

La gestión de Ronchetti ha dado de que hablar con buenos resultados, ya que Liberia clasificó a los cuartos de final del certamen Sub-20 tras vapulear por 11-1 a Quepos.