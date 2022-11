Faitelson le tiró con todo al Tri

Redacción- El polémico periodista mexicano, David Faitelson crítico fuertemente al Tri, tras la derrota ante Argentina catalogando a los jugadores mexicanos, como el plantel más inoperante de la última época.

Faitelson dijo que el actual plantel mexicano, es el más malo de la última década, ya que se ven jugadores sin ganas ni actitud de ganar juegos tan importantes como lo es un mundial.

También mencionó que, el Tri no juega a nada ya que no tiene una idea clara de juego con el «Tata» Martino, además de que no tiene gol y solo juegan defendiéndose.

Este equipo mexicano ha sido inoperante en la ultima época. No juega a nada, no tiene futbol, no tiene gol y hoy, lo único que mostró, fue el sacrificio y la intención de echarse hacia atrás. He ahí el resultado… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 26, 2022

Seguidamente, el mexicano siguió comentado que, los jugadores solo han podido hacer un tiro a gol en dos partidos, además de no haber podido anotar en ningún juego y esa es la realidad futbolística que vive el balompié azteca.

Un miserable tiro a gol en dos partidos. Cuatro juegos consecutivos del Mundial sin meter un gol…

Esa es nuestra realidad futbolística, ni más ni menos… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 26, 2022

Por otra parte, David Faitelson, también dijo que un mundial no se puede jugar a defender, ya que ante Argentina los mexicanos se tiraron para atrás y dejaron que los albicelestes los dominarán.

Con todo respeto, México no puede venir a jugar un Mundial de esta forma. Hoy, se paró atrás, le dio el control a Argentina y se encomendó a todos los “santos” que existen…

Y no paso nada, pero, nada de nada… Se perdió como siempre. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 26, 2022

Faitelson recalcó la gran diferencia futbolística y de calidad de jugadores entre ambas selecciones.

Además de criticar la postura con la que los mexicanos jugaron ante los sudamericanos, ya que fueron muy precavidos y mostraron mucho temor.

Hay una notable diferencia en la calidad futbolística de uno y de otro…Argentina es mucho mejor, pero lo que se discute es la postura mexicana. Para mí, fue demasiado precavido y mostró temor… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 26, 2022

Ahora México tendrá que vencer a Arabia Saudita y esperar una combinación de resultados para poder avanzar a la siguiente fase de la copa del mundo.