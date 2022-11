Esta es la tercera llegada del cuadro albinegro tras las incorporaciones de Kevin Fajardo y Henrique Moura.

Redacción – Sporting FC anunció la mañana de este martes la incorporación del lateral derecho Ian Smith a sus filas a partir del próximo campeonato de Clausura 2023.

Torneo que arrancará el próximo mes de enero, más específicamente sería durante el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de ese mes.

Pero a falta de dos meses para que arranque la competición la institución josefina decidió comunicar la llegada del futbolista que portó la camiseta de La Sele en el mundial de Rusia 2018.

Competición a la que asistió como una de las grandes promesas del fútbol nacional y como el futuro lateral derecho estelar en el equipo patrio.

No obstante, su rendimiento se vino a pique en los últimos años, al punto de que no logró consolidarse como un jugador estelar en La Liga, además de que no disputó un solo minuto en el proceso eliminatorio hacia Catar 2022.

«Estoy contento y motivado, agradecido por la bienvenida que me dieron. Mi objetivo individual es mejorar día con día, lo iré viendo con el profesor según lo que él me indique y volver a retomar esa confianza que había perdido», apuntó el futbolista de 24 años de edad.

Smith ya ha tenido la oportunidad de militar en el fútbol exterior, gracias al paso que tuvo por más de dos años en las filas del Norrkoping de Suecia.

«Es un jugador que tiene mucha fortaleza en la marca, es agresivo, maneja bien los conceptos y pasa bien al ataque, es rápido y potente», declaró el técnico de Sporting, José Giacone.