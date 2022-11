Fonseca es una voz autorizada para hablar de La Sele

Redacción – El goleador histórico de la Selección Nacional, Rolando Fonseca, afirma que si Luis Fernando Suárez fuera tico ya lo hubieran echado de su puesto como entrenador, pero como es colombiano le perdonan todo en la Fedefútbol.

Fonseca no se guardó nada y le tiró con todo al equipo de los ticos tras la humillación de 7-0 sufrida ante España, la cuál ha hecho que el recordado ex-delantero crea que este es el cuadro patrio que más humo ha vendido a los aficionados y la prensa.

Desde la óptica del amigo del gol, la selección es un desastre desde la parte administrativa, donde se han hecho de deudas por malas decisiones, como el fallido fogueo ante Irak, donde La Sele deberá pagar de su bolsa la no realización del amistoso.

En charla con ESPN, Rolando Fonseca señala que la Tricolor hizo mal en firmar hasta el 2026 a Luis Fernando Suárez, a quién le perdonan todo por ser extranjero, ya que si fuera costarricense ya lo hubieran despedido de la Selección Nacional.

«Un representante que hace un partido que no es ante Irak, ahora la federación tiene que pagarlo. La Selección Nacional no jugó fogueos, tiene que desembolsar mucho dinero y se van a cuestionar muchas cosas, pero una victoria de Costa Rica todo esto lo opaca, nosotros somos los culpables porque no pedimos y no exigimos.

Mucha gente por montarse en el avión y por estar en Catar ya están satisfechos, el premio de muchos es ir allá, pero no ven el premio para el futuro. Estamos endebles y con muchas deudas, si Luis Fernando Suárez fuera tico ya lo hubieran echado como un perro, se le perdona todo por ser extranjero, un nacional lo crucifican y ya está firmado hasta el 2026, ha sido la selección que más atolillo con el dedo y más humo ha vendido a los aficionados y prensa de este país», afirmó Rolando Fonseca a ESPN.

La Tricolor cerró filas este viernes 25 de noviembre al no atender a la prensa, con el fin de concentrarse al 100% para hacerle frente al duelo de vida o muerte ante Japón.