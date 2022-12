Tricolor es consciente de la responsabilidad en el Mundial

Redacción – El habilidoso volante patrio, Gerson Torres, considera que la Selección Nacional no tiene nada que perder y por eso tienen que ir a ganarle a Alemania en el cierre de la fase de grupos para así optar por la clasificación a octavos de final.

La Tricolor está con la ilusión al tope de cara al encuentro ante los alemanes, donde los jugadores ticos estarán concentrados al 100%. Incluso, este pasado 29 de noviembre, La Sele tuvo una encerrona con el fin de pulir cada detalle.

Para el talentoso mediocampista de 25 años, el plantel sacó muchas conclusiones tras el 7-0 sufrido ante España, por lo que se potenciaron ante Japón para ganar por la mínima y aún mantener la fe intacta de meterse entre los mejores 16 países.

Gerson Torres afirma que Alemania es un rival demasiado difícil, pero aún así, en La Sele ponen la meta clara en hincar a la famosa selección europea.

«De un 7-0 ante España se sacaron muchas conclusiones, no se corrió como se debía, los bloques no se hicieron bien y todo estuvo mal, no hace falta que lo digo. Eso fue el problema, primero vamos con la misma mentalidad que tuvimos contra Japón ante Alemania y obviamente sabemos que es un equipo demasiado difícil, debemos intentar y jugar, no tenemos nada que perder, tenemos que ir a ganar ante Alemania y creo que para eso estamos preparados», afirmó Gerson Torres a Yashin Digital.

No hay dudas que la motivación de toda la Tricolor estará por las nubes de cara al partido ante Alemania, que será este jueves 1 de diciembre a la 1:00 pm hora tica en el Estadio Al Bayt, que se vestirá de gala para el crucial juego.