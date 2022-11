El Capi tendrá su último gran baile en Catar

Redacción – El periodista hondureño, Gustavo Roca, genera polémica al señalar que Bryan Ruiz es un exjugador y no merecía ir al Mundial de Catar 2022, que servirá para que el Capi le ponga la coronilla a su extraordinaria carrera.

Roca no se guardó nada y atacó con todo al volante de 37 años, que en los últimos meses ha mostrado un desdibujado nivel, el cuál le ha valido un mar de críticas al referente patrio que jugará su tercera Copa del Mundo al hilo.

Desde la óptica del comunicador catracho, Ruiz solo jugará los partidos ante España, Japón y Alemania, ya que cree que La Sele no va clasificar a octavos, por lo que el 10 del cuadro patrio se retirará con una eliminación en Catar 2022.

Gustavo Roca conversó con AMPrensa.com y recordó como en Honduras se vivió una situación similar a la Bryan en 2010 con dos referentes de la H.

«Bryan Ruiz es un exjugador, no quiero que se malinterprete pero es así, después de estos tres partidos de Costa Rica en el Mundial porque estoy adelantándome a los hechos, pero Costa Rica no va pasar de ronda, Ruiz se va retirar. No es de extrañarse su bajo nivel, hay que respetarle la carrera y es uno de los futbolistas que puso en el mapa el fútbol de Costa Rica y Centroamérica, creo que Costa Rica está haciendo lo mismo que hizo Honduras con futbolistas como Carlos Pavón y Amado Guevara cuando fueron a Sudáfrica 2010, que si jugaron la eliminatoria, pero llegaron acabados al Mundial.

Honduras hace poco o nada sí, ellos eran llamados a ser las estrellas de Honduras, pero no cumplieron. El Mundial de Catar es para ponerle la coronilla a la gran carrera de Bryan Ruiz, pero no debió ser convocado, porque al Mundial van los mejores y los que están en mejor momento, Bryan Ruiz ya es un exjugador que va aportar poco o nada, es la realidad y me ver», afirmó Gustavo Roca a AMPrensa.com.