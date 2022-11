En Honduras tienen en el radar al futbolista del León

Redacción – El periodista de Diario Diez de Honduras, Gustavo Roca, espera que Alajuelense le de mayor protagonismo a Bryan Samir Félix y por eso desea que los manudos no desperdicien más el gran talento del jugador catracho.

Roca afirma que en Honduras tienen en el radar al extremo izquierdo de 19 años, que está puliendo su talento en el Equipo de su Gente, donde en el pasado semestre vio minutos en Liga Concacaf y en el equipo del Alto Rendimiento, en el que es figura.

La falta de plaza de extranjeros disponible en el Apertura 2022 en La Liga hizo que Félix solo disputara 18 minutos en dos juegos, en el que marcó un gol. En Concacaf si contabilizó un poco más de minutos al sumar 59 minutos en cinco juegos y un tanto.

⏰ 21’ || 🗣 GOL 🖤❤

Bryan Samir Felix ya abre el marcador en el Fello Meza.#CSC 0 🆚 #LDA 1 pic.twitter.com/FPkX0M1Fiu — FUTV (@FUTVCR) November 19, 2022

Esos números demuestran la poca regularidad en el primer equipo erizo de parte del joven hondureño, que se rumoreó de su préstamo al PFC pero no se llegó a nada. Asimismo Motagua tocó la puerta del León recibiendo respuesta negativa.

Es por ello, que el periodista catracho espera que Félix vea más minutos, debido que tiene condiciones de sobra para figurar en el cuadro erizo, donde han potenciado al juvenil hondureño, que es llamado a ser seleccionado de la H en la ruta al Mundial 2026.

Gustavo Roca habló con AMPrensa.com y espera que Alajuelense no desperdicie más a un jugador de los quilates de Bryan Samir Félix, que ha aprovechado muy bien cada minuto que le han dado en el primer equipo del León.

«Hace un tiempo supe que Motagua le tocó la puerta a Samir Félix, pero no se pudo llegar a nada. Lamentablemente, el muchacho fue relegado por un tema de extranjeros en Alajuelense y aquí se tienen muchas expectativas en esos jugadores jóvenes que sobresalen en un fútbol superior al nuestro, ahora hay que seguirle la pista a Félix y lamentablemente su edad no le da para optar por un puesto en el Mundial Sub-20 lamentablemente, porque hubiera sido interesante verlo jugar.

Seguramente la Fenafut le tiene el ojo puesto para una selección preolímpica o la mayor y deben de tenerlo en radar, porque lo que se le vio en Concacaf es de características sobresalientes y es de los jóvenes prospectos del fútbol de Honduras, que gracias a Alajuelense que lo está puliendo y para el camino 2026 será importante, por eso espero que Alajuelense no desperdicie más el talento de Bryan Félix, que encara a los rivales, con gambeta, picardía y que tiene gol, eso lo hace ser un jugador interesante y no sé porque no le dan protagonismo a un jugador que le pueden sacar mayor provecho», afirmó Gustavo Roca a AMPrensa.com.