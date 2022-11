Redacion- Una Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia no fue impedimento para que una pareja de esposos celebraran su amor.

Se trata de don Arturo y doña Anais, quienes este martes reafirmaron, una vez más, el amor que se tienen desde hace 46 años.

La pareja tuvo el honor de celebrar su unión en una ceremonia muy íntima en la UCI de dicho hospital, bendecidos por el pastor y capellán Jorge Vargas Berrocal.

El religioso, con palabras muy significativas, bendijo la colocación de los nuevos anillos con los que reafirmó sus votos esta pareja, que posee seis hijos y nueve nietos.

Estos vecinos de San Sebastián expresaron su amor luego de una larga vida matrimonial en donde según comentaron hay días buenos y malos, salud y enfermedad, alegrías y tristezas, pero sobre todo el apoyo incondicional del uno por el otro.

Don Arturo Laitano Torres, agradeció a doña Anais Palacios Torres estar con él en todo momento: “me cuidó siempre, me atendió en mi enfermedad, es una mujer fuerte y grande, su fe es la que me apoyó y siempre me ha levantado, siempre me ha querido como soy y le doy gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros en este tiempo”.

Por su parte, doña Anais muy feliz le agradeció ser su soporte durante toda la vida. Juntos formaron una hermosa familia, un hogar y se han mantenido unidos. Ahora en su situación de salud se apoyan y siguen adelante juntos.