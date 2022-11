Bad Bunny se convirtió en el primer puertorriqueño nominado simultáneamente en las categorías más importantes: Álbum y Grabación del Año

Redacción- El artista puertorriqueño Bad Bunny fue nominado el día de ayer a una de las categorías más importantes en los premios Grammy del 2023, Álbum del Año, por “Un verano sin ti”.

Este premio será disputado contra Voyage, de Abba; 30 de Adele; Renaissance de Beyonce; Good Morning Gorgeous (Deluxe) de Mary J. Blige; In These Silent Days de Brandi Carlile; Music of the Spheres de Coldplay; Mr. Morale & The Big Steppers de Kendrick Lamar; Special de Lizzo; y Harry’s House de Harry Styles.

Por otro lado, el Conejito malo también fue nominado a “Best Pop Solo Performance” y “Best Música Urbana Album”.

Asimismo, Bad Bunny comparte nominación al Mejor Álbum de Música Urbana con sus compatriotas Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Farruko.

Bad Bunny se convirtió en el primer puertorriqueño nominado simultáneamente en las categorías más importantes: Álbum y Grabación del Año.