Redacción- Luego de que saliera a la luz el video donde dos mujeres son brutalmente golpeadas en la cadena de tiendas SYR, nuevos videos salen a la luz.

Al parecer esa no es la primera vez que esto sucedía en estas tiendas, debido a que ahora circula un video donde se ve a un hombre de origen asiático golpeando a otro con un bate y pegándole patadas.

Asimismo, el presidente Rodrigo Chaves Robles habló de esta situación y dijo que le parecía Indignante y que están realizando todas las investigaciones para poner las a sanciones respectivas.

Por otro lado, los administradores de la tienda en donde las mujeres fueron maltratadas el día de ayer dieron una entrevista en exclusiva a Telediario, y ahí aseguraron que hicieron esto porque estas empleadas estaban robando.

También hicieron referencia a que ellos advierten a sus empleados desde que entran a trabajar que no agarren lo que no es de ellos. Sin embargo afirman, que como no los obedecieron propiciaron esta paliza.

El Ministerio de Trabajo también se dio a la tarea de ir inspeccionar las tiendas, en donde encontraron diferentes faltas como menores de edad trabajando, incumplimiento del salario mínimo, entre otros.

Tras toda la situación el pueblo costarricense se encuentran indignado por lo que muchos expresan su molestia y aseguran que no irán a comprar más a esas tiendas.