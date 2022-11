Redacción- Japón da la campanada al firmar gran remontada 2-1 ante Alemania en Catar 2022.

Uno de los juegos más esperados por los ticos tuvo citas este miércoles, siendo el duelo entre Alemania y Japón, ambos rivales de La Sele en la cita mundialista.

Desde el primer minuto del compromiso las escuadras demostraron su sed de triunfo, buscando las debilidades del otro para buscar la anotación que les diera ventaja en el partido.

El equipo japonés complicó con su velocidad a los alemanes, mientras que los teutones buscaron hacer un juego más estructurado para llevar peligro a la portería rival.

Las jugadas de peligro estuvieron dividas, pero ninguna fue lo suficientemente buena para terminar en el fondo de las redes.

Con el pasar de los minutos, Alemania empezó a liderar las opciones en ataque, lo que dejó como resultado al guardameta japonés como héroe.

Sin embargo, la suerte se le terminó al minuto 30 cuando el árbitro pitó penal por una falta cometida por el mismo portero.

Misma que se dispuso a ejecutar de manera exitosa İlkay Gündoğan para poner el 1-0 en los cartones y dar tranquilidad a los suyos en un encuentro que se les había complicado.

Con la ventaja en el tablero los europeos empezaron a controlar el partido y pusieron su ritmo de juego en el enfrentamiento.

Concluyendo la primera parte del partido con la ventaja por la mínima a favor de la Selección de Alemania.

Germany lead after the first half.#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022