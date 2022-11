Saprissa está a las puertas de un nuevo titulo

Redacción– Jeaustin Campos logró llevar al equipo morado a una nueva final nacional donde espera que no hayan sorpresas extra futbolísticas en el reducto del Colleya Fonseca.

El Deportivo Saprissa está a pocas horas de jugar una nueva final del campeonato costarricense, donde esperan realizar un gran trabajo para poder celebrar una nueva estrella.

La escuadra morada tendrá que visitar la casa de Herediano, el estadio Colleya Fonseca, un cancha complicada para el equipo morado.

Sin embargo, en el equipo comandado por Jeaustin Campos espera poder repetir la historia del más reciente enfrentamiento entre ambos clubes y logar el triunfo para asegurar la copa.

«La luz del Colleya es caprichosa a veces se va, yo siento que eso es un tema circunstancial», dijo Campos por los hechos ocurridos en el juego anterior.

Además, el estratega asegura que el tener la ventaja de 2-0 en el marcador es un gran alivio para la escuadra pero que no los hace estar tranquilos.

«No me fio en estadísticas, no voy a cometer el error de otros colegas que confían en las estadísticas, hemos recibido solo en dos partidos dos goles , a partir de ahí yo siento que el equipo está confiado no en los números sino en el porqué de los números» concluyó Campos.