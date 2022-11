Bennette tiene una gran mentalidad ganadora

Redacción – El talentoso extremo izquierdo tico, Jewison Bennette, deja claro que si no se va al Mundial de la FIFA con la mentalidad de levantar la Copa del Mundo, es mejor no participar en la máxima justa de selecciones del planeta.

Bennette es uno de los jugadores más jóvenes que disputar la competencia en suelo catarí, gracias a su enorme calidad ya es ficha del Sunderland AFC de la segunda división de Inglaterra y apunta a sus 18 años a ser titular con Costa Rica.

Sus grandes condiciones y mentalidad ganadora han hecho que el formado en Herediano crea posible en ver a La Sele dar la vuelta olímpica en Catar, a pesar de que para muchos en algo imposible, el joven nacional aspira a lo más alto.

Las críticas a Bennette han venido desde diferentes lados del mundo, pero pese a que lo llaman loco. Incluso, las casas de apuestas y sitios especializar le dan al país nulas posibilidades de llenarse de gloria en la justa que realizará en Medio Oriente.

Jewison considera que el grupo está convencido y por eso buscarán pasarle por encima a los rivales que tenga la Selección Nacional en suelo catarí 2022.

«Escucho mucha gente que dice, que estamos locos y que es imposible, pero no veo porque somos once contra once, nos estamos preparando para eso y creo que si no vienes con la mentalidad de levantar la copa, mejor no venir. Creo que el grupo muy convencido de hacer las cosas bien y sé que de la mano de Dios lo vamos a lograr, tenemos rivales complicados y de bastante nivel que juegan en las ligas top, por ahí ellos tienen bastante ventaja, pero nosotros grupo sabemos que eso no nos va importar, vamos a intentar a pasarle por encima al rival que se ponga en frente», afirmó Bennette.