Delegación está conformada por 57 personas

Redacción – Muchos ticos lo conocen por ser el presidente del Saprissa, pero no solo eso ya que Juan Carlos Rojas es el jefe de la delegación de la Tricolor para el Mundial de Catar, por el directivo pide dejar sus colores de clubes de lado y apoyar a La Sele.

Rojas está fascinado con el trabajo que se realiza en la Fedefútbol, donde hay un manejo logístico y operativo de primer nivel, donde gracias a su rol ha visto como se ha realizado un trabajo perfecto en todo lo que conlleva alistar la participación en Catar 2022.

Desde hace tres años, el mandamás del Monstruo forma parte del Comité Ejecutivo, el cuál fue que designó a Juan Carlos como jefe de la delegación de 57 personas, que salieron este 10 de noviembre rumbo a Kuwait, donde será el campamento previo.

Juan Carlos Rojas habló con Teletica Deportes y afirma que todos los personeros de la Selección Nacional van con muchísima energía e ilusión de darle grandes alegrías a todos los ticos en la justa universal en suelo catarí.

«Todos vamos con muchísima energía y un gran entusiasmo, más viniendo uno en el bus y viendo todos los que paran en la calle y había una escuela donde salieron los niños a saludar, si eso no lo motiva a uno no hay que. Sin duda alguna estar compartiendo con los jugadores de todos los equipos, ya el campeonato quedó atrás, los colores ya no son los de los equipos, si no de la Tricolor, los colores de todos y esa es la consigna», afirmó Juan Carlos Rojas a Teletica Deportes.

La Sele primero viajará a Ciudad de Panamá, donde hará escala para luego viajar a Estambul, Turquía y finalmente viajar a Kuwait, donde llegarán a 4:00 de la tarde del viernes 11 de noviembre (1:00 am hora kuwaití).

La delegación se completa con un psicólogo, dos preparadores físicos y uno de porteros. También viajan en el avión dos coordinadores de video, dos médicos (uno general y un ortopedista), dos fisioterapeutas, un masajista y tres utileros.

Además, se incluye además una nutricionista, un chef para todos, dos comunicadores, un encargado de redes sociales, y el jefe de delegación, Juan Carlos Rojas.

Sumado a lo 26 jugadores y cuerpo técnico, también viajarán dos administrativos, tres encargados de seguridad, una persona del área comercial, un fotógrafo, un delegado y Rodolfo Villalobos que abordará un avión hasta el sábado 12 de noviembre.