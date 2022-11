Cabalceta se sacudió de las críticas hacía Alajuelense

Redacción- El defensor manudo, Erick Cabalceta se defendió de las críticas recibidas al equipo, al mencionar que Alajuelense no es un equipo perdedor y tienen que cortar esa racha negativa de no conseguir títulos.

Erick comentó, que La Liga no es un club perdedor, cada uno puede tener su propia perspectiva y no hay que generar polémica.

Además, resaltó que él no llegó a un equipo perdedor y los jugadores no se sienten perdedores, pero tienen que cortar la racha negativa que les ha costado varios títulos a lo largo de estos últimos cinco años.

«No lo voy a tomar así porque no puedo decir que La Liga es un equipo perdedor, cada uno puede tener su perspectiva, no generemos polémica, yo no llegué a un equipo perdedor, no nos sentimos perdedores y hay que cortar la racha.

Una disculpa a la afición, ya que se hicieron presentes en el estadio y una vez más demuestran que son fieles y vienen a apoyar, hay que poner las barbas en remojo, tratar de revertir esto porque en realidad salimos golpeados anímicamente ya que nadie quiere perder una final y aunque yo vengo llegando, en lo que pueda aportar al equipo y ojalá siga unido y con la mentalidad de ir a ganar a cualquier cancha», afirmó Erick Cabalceta.

¿Sos consciente que estás llegando a un equipo perdedor? pic.twitter.com/Amq8slVYHe — TD Más (@tdmas_cr) November 3, 2022

Por otra parte, Cabalceta le mandó un mensaje a toda la afición rojinegra, donde les agradeció por todo el apoyo incondicional al equipo manudo y catálogo a la afición eriza como la más fiel y no se merecen el perder tanto títulos.

Seguidamente, el zaguero manudo indicó que él desea que el club siga unido y con la mentalidad de ir a ganar a cualquier cancha por más complicada que sea.

También resaltó que deben cortar esa racha negativa, de perder títulos ya que tanto la afición como los mismos jugadores no merecen eso por todo lo que hacen dentro del terreno de juego.