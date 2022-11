Brenes tenía 5 años trabajando en la Empresa



Redacción– Este lunes se informó que la periodista Laura Brenes, presentó el día de hoy su renuncia a Noticias Repretel, luego de 5 años en la empresa, así lo confirmó Grettel Alfaro, directora del noticiero para el periódico, al medio La Nación.

La noticia rápidamente corrió por los pasillos del canal, ya que la presentadora se encargaba del informativo y había sido una de las figuras principales del canal.

Se rumora que Brenes aceptó un cargo en Casa Presidencial, sin embargo AM Prensa intentó contactarla y no fue posible, por el momento no se conoce más información.