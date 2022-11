Travesía hacia el conflictivo país asiático no le salió nada bien al representativo nacional.

Redacción – Los jugadores de la Selección Nacional se encuentran sin uniformes ni tacos debido a un nuevo inconveniente en su intento de llegar a Irak.

Al parecer toda la utilería de la Tricolor viajaba en un camión hacia el conflictivo país asiático, mismo que sí habría logrado pasar el puesto fronterizo.

Pero al final de cuentas el conjunto patrio no va a disputar su choque amistoso ante el representativo iraquí.

Situación por la cual La Sele requiere de que el cargamento pase de nuevo la frontera ahora hacia suelo de Kuwait.

No obstante, todo parece indicar que le están presentando impedimentos para devolverlo luego de que el llamado «equipo de todos» decidiera no entrar a Irak para que no le sellarán el pasaporte a la delegación tica.