Mandatario se comprometió a devolver la diferencia de dinero a las personas que ya pagaron el derecho de circulación.

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, asegura haber escuchado el malestar de los costarricenses por el alto precio del marchamo 2023 para tomar la decisión de rebajarlo.

Anuncio que hizo el mandatario este miércoles en la tradicional conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Gobierno.

Momento en el que el ocupante de la silla presidencial comunicó una disminución de entre ₡500 y ₡3.500 colones en la cuota del marchamo para cada uno de los vehículos con placa tica.

Rebaja que será efectiva a partir del próximo martes 6 de diciembre, puesto que el lunes 5 es día feriado en conmemoración de la abolición del ejercito.

Por su parte, entre todo lo comunicado por Chaves en torno al cobro del derecho de circulación 2023 también apuntó que a las personas que ya hicieron su pago se les hará la devolución de la diferencia por medio de una aplicación.

Herramienta que están trabajando en conjunto el Ministerio de Hacienda comandado por Nogui Acosta, así como el Instituto Nacional de Seguros (INS) que encabeza Mónica Araya.

Esta plataforma sería habilitada a partir del próximo 13 de diciembre, así lo aseguró el líder del Poder Ejecutivo en su atención a los medios de comunicación.

«Los oímos, el precio del marchamo no es un capricho, está determinado por una fórmula en la ley, pero el ministro ante las quejas que yo recibía, y por tanto las quejas que él recibía, encontró una manera para que el precio del marchamo este año no subiera tanto, es más, no es que va a bajar, pero en lugar de subir 2.13% va a subir nada más una tercera parte de un 1%, eso es una rebaja sustantiva, miles de millones de pesos para hacienda».

«Además el 83% de todos los vehículos del país verán disminución de hasta 3.500 pesos con respecto al año pasado, ya 120 mil personas pagaron el marchamo 2023 y les vamos a devolver la diferencia a través de un app en el que felicito a doña Mónica, la presidenta del INS, que sale porque lo montó junto con Hacienda, ese app sale el 13 de diciembre, esté atento si ya pagó el marchamo porque le vamos a devolver una parte de su plata», señaló Chaves.