Españoles respetan mucho los ticos y nipones

Redacción – El entrenador de la Roja española, Luis Enrique, le guarda un enorme respeto a La Sele y por eso deja claro que no se puede descartar a Costa Rica en el cierre de la fase de grupos este próximo jueves 1 de diciembre.

España no se guardará nada ante Japón y saldrán con todo en busca de la victoria, con el fin de no pasar apuros en sus aspiraciones de clasificar a octavos de final.

Los ibéricos suman cuatro puntos, por lo que una victoria les daría la posibilidad de quedar primeros del Grupo E del Mundial de Catar 2022, por lo que en la escuadra que fue campeona del mundo en 2010 tienen la mentalidad de sacar la faena ante los asiáticos.

Incluso, Luis Enrique dice que el fútbol de alto nivel no conoce de especulaciones, por eso buscarán ser líderes de grupo, pero eso sí, respeta mucho a Japón por sus jugadores dinámicos y rápidos, además se refirió a Costa Rica, la cuál no descarta.

«Imagina. Vamos 0-0 en los dos partidos… y en el 95′ de los dos partidos marcan Japón y Costa Rica. Estás fuera. No podemos hacer la cuenta. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones y yo no lo entiendo así. Además no hay un lado más fácil en el futbol. Queremos ser primeros y luego para ganar un Mundial hay que ganar a las mejores.

«Japón es muy bien trabajada. Nos enfrentamos a ellos en los Juegos. Siete de los nuestros estuvieron allí. Muy dinámicos, rápidos, muy ‘pesados’ porque presionan. Destaco el centro de campo, a los que es muy complicado quitarle el balón. También Kubo… es una gran prueba para nosotros. ¿Alguien puede descartar a Costa Rica? No. Vamos a dominar el juego, pero estamos ante una selección capaz. Puede echarse atrás, presionar. Debemos controlar la fase de inicio y la finalización», afirmó Luis Enrique.