Ticos buscarán la hazaña ante España

Redacción – El técnico colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, afirma que en la Selección Nacional deben ser ambiciosos y por eso señala que no pueden quedarse sentados ni tampoco solo tomarse fotos porque Catar es muy lindo.

Suárez tiene la fe intacta de que Costa Rica rompa los pronósticos e inicie la cita universal con un triunfo ante España, que es clara favorita para dejarse la victoria, pero en el cuadro patrio están inspirados y con motivación por las nubes.

Desde la óptica del timonel colombiano, sus jugadores lo llenan de orgullo por la gran valentía que están mostrando, con el fin de demostrar que La Sele puede darle la pelea a los ibéricos, que llegaron al Mundial con un equipo plagado de jóvenes.

Aunque sabe que enfrentar a España será un partido bien complicado, Luis Fernando Suárez confía que sus jugadores lo den todo en la cancha para buscar el triunfo y así empezar a forjar una hazaña que llene de orgullo a todo el país.

«Debemos ser ambiciosos, no podemos quedarnos sentados a ver que pasa y tomarse fotos porque está muy lindo Catar, no es esa la razón de un equipo de fútbol. Todo esto del discurso me deja orgulloso de la valentía de estos jugadores y que digamos que queremos ser campeones del mundo. Esa es la única forma de empezar, si es malo listo, voy a recibir las críticas por eso y prefiero que no por ser alguien que se quedó tranquilo por solo estar en el Mundial», afirmó Luis Fernando Suárez.