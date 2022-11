Navas completó al cuadro patrio

Redacción – El arquero costarricense, Keylor Navas, reconoce que difícil momento deportivo en el París Saint Germain de Francia, donde está borrado del todo, pero eso no le quita su anhelo de representar de gran forma a la Selección Nacional.

Navas fue el último seleccionado en unirse al cuadro patrio en el campamento en Kuwait, luego de un retraso por causa de un error en al emisión de su pasaje. En su arribo al país de Medio Oriente recibió un trato preferencial de parte de las autoridades.

La actualidad de Keylor es bastante incómoda a nivel de club, debido que en lo que va de la temporada con el PSG no ha jugado ni un solo minuto, ya que en la mayoría de los juegos se ha quedado en banca o la gradería viendo atajar a «Gigi» Donnarumma.

Pese a esa situación que lo ha golpeado en la parte mental, Navas arribó al campamento tico con la ilusión de ser protagonista con el país en suelo catarí.

Es por ello, que en su arribo a Kuwait, Navas habló con la prensa tica y afirma que él está al 100% para darlo todo por La Sele, pero si reconoce que no jugar lo está haciendo vivir momentos tristes, que eso sí, no le quitan su sueño de brillar en Catar 2022.

«Más que un cambio físico o lo que sea, obviamente mentalmente no jugar es triste, pero yo creo que cuando uno entrena bien y llega a un grupo donde todos confían en mí, los compañeros y el cuerpo técnico es motivante, al final uno no puede esconder que hubiera gustado llegar al Mundial de Catar jugando, pero tampoco es una limitación para jugar el Mundial, ayudar a mi selección y dar el 100%. Yo estoy acá al 100% y con ganas de jugar, si me ponen a jugar lo daré todo como siempre», afirmó Navas a Deportivas Columbia.