Redacción- Este jueves, ya fue aprobado por unanimidad el proyecto que ayudará a la modernización del Estado.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) será el rector en materia de modernización y reforma de la Administración Pública central y descentralizada.

Su ámbito de acción comprende a los ministerios y sus órganos desconcentrados, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas estatales y no estatales; a estas últimas sin perjuicio de la autonomía que les confiere la Constitución Política.

“Tenemos un Estado con 325 instituciones, lo que dificulta la generación de políticas públicas articuladas, por ello es vital la reforma que se plantea, para que, desde el Mideplan con respeto absoluto a la independencia de poderes, podamos apoyar a la Asamblea Legislativa en el proceso de formación de ley en ámbitos relacionados con la organización del Estado de forma tal que el proceso se revista de mayores niveles de técnica y especialidad”, aseguró en ese momento Laura Fernández Delgado.

Este proyecto de Ley de la Reforma Parcial del Artículo 16 de la Ley de Planificación Nacional busca reforzar el rol rector del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) en materia de modernización y reforma del Estado.

“Durante muchos años el Estado costarricense ha creado instituciones en la mayoría de casos con un sentido y en otras no, con el pasar de los años algunos órganos y entidades han perdido su razón de ser. Este proyecto de Ley y específicamente la modificación del Artículo 16 de la Ley 5525 lo que busca es un sello de garantía en el sentido que cuando se quieran crear, fusionar, eliminar órganos y entidades haya un aval o un visto bueno de Mideplan, así la institucional crecerá a las necesidades del país y no con base en criterios políticas o un interés en particular” aseguró Marlon Navarro Álvarez, ministro a.i. de Mideplan.

Se pretende que los diputados de la República en el proceso de formación de ley, consulten a Mideplan cuando tramiten iniciativas que busquen crear, modificar, fusionar o cerrar alguna institución del Estado. Mideplan daría criterios técnicos y jurídicos respaldados con estudios, análisis y publicaciones.

El proyecto establece que las instituciones llevarán a cabo una labor permanente y sistemática para modernizar su organización, procesos y procedimientos, con el fin de aumentar la eficiencia, calidad y productividad de sus actividades y con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación.