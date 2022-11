Ajú no sabe lo que pasa en La Liga

Redacción – El buen arquero del León, Miguel Ajú, afirma que no sabe si es una maldición lo que tiene Alajuelense, que en los últimos 9 años ha vivido una pesadilla al tener solo un título nacional conseguido en 18 torneos cortos disputados.

Mientras Saprissa ya tiene 37 copas, Herediano 29 y hasta Cartaginés rompió 82 años de sequía llegando a cuarta estrella, en La Liga solo han ganado un cetro desde diciembre del 2013, cuando al mando del Macho Ramírez terminaron un etapa ganadora.

Desde ahí, los manudos han visto desfilar entrenadores como el uruguayo Nicolás Dos Santos, Luis Marín, el colombiano Hernán Torres, el español Albert Rudé y el charrúa Fabián Coito quiénes fueron parte de los fracasos rojinegros.

Con excepción de Andrés Carevic que ganó la 30 y una Liga Concacaf, Alajuelense ha sido el hazmerreír en el fútbol nacional, aunque eso sí, pese a todo su afición ha sido muy leal y siempre ha estado acompañando al Equipo de su Gente.

Miguel Ajú señala que no tiene una explicación clara de lo que atormenta a los manudos, ya que la mentalidad del club es seguir ganando copas, pero lejos de eso lo único que le regalan a los liguistas son pésimos resultados.

«No sé si es Dios, no sé si es una maldición, no encuentro algo de que pasa en La Liga, es la verdad que no encuentro algún termino o explicación de lo que pasa, es fútbol y es un juego de resultados lo sabemos y de campeonatos lo sabemos, La Liga se ha caracterizado desde hace muchos años atrás en ganar títulos y ha costado en los últimos años, la verdad que no encuentro ninguna explicación, damos lo mejor de sí los jugadores y cuerpo técnico, hacemos lo de nosotros y siempre tratamos de hacer las cosas bien, por eso duele mucho lo que no está pasando», afirmó Miguel Ajú.