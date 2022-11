Redacción – El polifuncional jugador del Herediano, Orlado Galo, sí estará en el Mundial de Catar 2022, pero lo hará siendo un aficionado más.

Así lo dio a conocer el futbolista del Team la tarde de este viernes en una conferencia de prensa organizada junto con un patrocinador.

Misma que se encargará de cubrir todos los gastos para que así pueda cumplir su sueño de estar en la Copa del Mundo.

Pero en esta oportunidad le tocará observar los partidos desde la gradería, debido a que se encuentra suspendido por la FIFA tras arrojar resultado positivo en una prueba de doping meses atrás.

Situación que le terminó costando su puesto dentro de la lista final presentada por Luis Fernando Suárez para hacerle frente a la competición más importante del mundo a nivel de selecciones.

Debido a que su campo estaba casi que asegurado al ser uno de los jugadores habituales dentro de las convocatoria hechas por el timonel colombiano.

Sin embargo; el dar resultado positivo en la prueba de dopaje le termina imposibilitando competir, aunque por el momento no se ha especificado por cuánto tiempo estará fuera.

«Me alegré muchísimo, fue un momento especial para mí, cuando don José me llamo y me dijo que iba a Catar no me lo creía y lloré de la emoción», declaró Galo a la prensa.