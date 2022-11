Galo estará en su primer Mundial Mayor como fanático

Redacción – Tras un largo viaje, Orlando Galo llegó a Catar para vivir la fiesta de la Copa del Mundo de la FIFA y señala que se siente motivado al decir que es el jugador número 27 de La Sele en tierras mundialistas.

Gracias a unos patrocinadores, Galo pudo viajar a Medio Oriente y vivir la máxima justa universal, luego de que fuera castigado de forma temporal por la FIFA tras dar positivo por clostebol, sustancia prohibida que dejó fuera al oriundo de Jacó de La Sele.

Pese a ese fuerte golpe que hizo que el jugador viera caer su ilusión de ser mundialista, Orlando llegó a Catar con todos los gastos pagos y aunque no va jugar en la cancha, su rol será como un tico más en los partidos de la Selección Nacional.

Aunque su deseo era estar como jugador del cuadro patrio, la felicidad del jugador del Herediano es total, ya que estará en su primer Mundial Mayor como fanático.

Muy positivo y con una sonrisa de oreja a oreja, Orlando Galo llegó a Doha, Catar y dejó saber su motivación por ser considerado por el grupo comandado por Luis Fernando Suárez como el seleccionado número 27 del equipo de los ticos.

«Me siento motivado al decir que soy el jugador 27 de La Sele, me gustaría ser el jugador de los 26 pero no se puede, pero la verdad sé que los 26 que están en las concentraciones están con un entusiasmo de salir el miércoles hacer las cosas de la mejor manera y confío plenamente en todos ellos», afirmó Orlando Galo en su llegada a Catar en charla con Deportivas Columbia.